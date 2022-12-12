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Кузьмин Иван Филиппович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.11.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1777 ст.

Отец: не указан

Мать: Елена Леонтьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Указан как незаконорожденный
Крещение
14.11.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Восприемниками были жители той же деревни Филипп Леонтьевич Кузьмин (дядя новорождённого) и Евфимия Титовна Кузьмина.
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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