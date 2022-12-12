Кузьмин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения12.11.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1777 ст.
Отец: не указан
Мать: Елена Леонтьевна
Указан как незаконорожденный
Крещение
14.11.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Восприемниками были жители той же деревни Филипп Леонтьевич Кузьмин (дядя новорождённого) и Евфимия Титовна Кузьмина.
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно