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Криницын Харитон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криницын Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криницына Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криницына -- Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Криницына Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Криницына -- Екатерина Иосифовна

https://drive.google.com/file/d/1u5XqrPvfTmURkX1k7g033V_scx14cagH/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
05.04.1906

Дочь: Криницына Александра Харитоновна

Мать ребёнка: Криницына -- Екатерина Иосифовна

https://drive.google.com/file/d/185BhtfD_4McHU-D01pym1QgB9s27wiC_/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Криницын Николай Харитонович

Мать ребёнка: Криницына Наталья Алексеевна

https://drive.google.com/file/d/1-ucV31FnXSoVtheFAVG_6l1AZyXMH9zl/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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