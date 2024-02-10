Криницына -- Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриницына -- Екатерина Иосифовна

Криницына -- Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криницын Харитон Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Криницына Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Криницын Харитон Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1u5XqrPvfTmURkX1k7g033V_scx14cagH/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
05.04.1906

Дочь: Криницына Александра Харитоновна

Отец ребёнка: Криницын Харитон Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/185BhtfD_4McHU-D01pym1QgB9s27wiC_/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.