Криницына -- Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Криницына Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Криницын Харитон Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1u5XqrPvfTmURkX1k7g033V_scx14cagH/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
05.04.1906
Дочь: Криницына Александра Харитоновна
Отец ребёнка: Криницын Харитон Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/185BhtfD_4McHU-D01pym1QgB9s27wiC_/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно