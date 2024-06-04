Балаков Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаков Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Балаков Ефим Антонов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Балакова) Афимья Антонова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1744
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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