Таран Пелагея Каитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Таран) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Таран Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Таран) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Таран Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно