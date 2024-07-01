Таран Пелагея Каитоновна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таран Пелагея Каитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таран Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Таран) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Таран Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Таран) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Таран Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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