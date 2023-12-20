Кошина Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1899 ст.
Дочь: Кошина Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.1901 ст.
Дочь: Кошина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.05.1904 ст.
Сын: Кошин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно