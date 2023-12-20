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Кошина Ольга Степановна

Место рождения

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.11.1899 ст.

Дочь: Кошина Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1901 ст.

Дочь: Кошина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.05.1904 ст.

Сын: Кошин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1908 ст.

Сын: Кошин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Кошин Ефим Дмитриевич

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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