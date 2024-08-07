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Жуков Карп Алексеевич

Место рождения

Новоюрьево

Дата рождения

1855

Дата смерти

31.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Жуков Алексей Ермилович

Мать: Жукова Анна Фотеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Марья Трофимовна

Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.

Сын: Жуков Фотей Карпович

Мать ребёнка: Жукова Марья Трофимовна

Смерть
31.01.1917
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

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