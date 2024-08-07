Жуков Карп Алексеевич
Место рожденияНовоюрьево
Дата рождения1855
Дата смерти31.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Жуков Алексей Ермилович
Мать: Жукова Анна Фотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Марья Трофимовна
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Сын: Жуков Фотей Карпович
Мать ребёнка: Жукова Марья Трофимовна
Смерть
31.01.1917
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край