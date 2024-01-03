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Горникова Аксинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.02.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Емельян Максимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Горников Никифор Емельянов

Отец ребёнка: Горников Емельян Максимов

Смерть
11.02.1882
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: горячка

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