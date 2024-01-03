Горникова Аксинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти11.02.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горников Никифор Емельянов
Отец ребёнка: Горников Емельян Максимов
Смерть
11.02.1882
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: горячка