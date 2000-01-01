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Рина
Рина
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Алина
Муж
Ками
Дети
Кирилл
Добавил:
АП
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр
Мать:
Алина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Кирилл
Отец ребёнка:
Ками
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ками
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