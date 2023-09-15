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Матросов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1916

Отец: Матросов Иван Антонович

Мать: Матросова Ксения Ильина

Крещение
30.01.1916
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: крестьянин д. Мелекшино Иван Трофимов Филин и с. Лучинск девица Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно

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