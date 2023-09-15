Матросов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1916
Отец: Матросов Иван Антонович
Мать: Матросова Ксения Ильина
Крещение
30.01.1916
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: крестьянин д. Мелекшино Иван Трофимов Филин и с. Лучинск девица Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно