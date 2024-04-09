Домна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Потылицына) Фекла Емельянова
Отец ребёнка: Потылицын Емельян Петров
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Потылицын Емельян Петров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Потылицын Даниил Емельянов
Отец ребёнка: Потылицын Емельян Петров
Смерть
Неизвестно