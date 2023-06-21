Малахова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Прокопий Зиновьевич
Отец ребёнка: Малахов Зиновий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малахова) Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Малахов Зиновий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малахова) Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Малахов Зиновий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно