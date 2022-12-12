Киселева (Челышова) Марфа Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Киселев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Киселева Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно