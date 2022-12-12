Киселева (Челышова) Марфа Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Челышова) Марфа Фадеевна

Киселева (Челышова) Марфа Фадеевна

avatar

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Киселев Лев Филиппович

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Киселев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Киселева Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close