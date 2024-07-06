Воронкова Фекла Онуфриевна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронкова Фекла Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1852

Дочь: Паршикова (Паршикова) Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Паршиков Тимофей Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.04.1865

Муж: Воронков Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1866

Сын: Воронков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1867

Дочь: Воронкова (Воронкова) Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Воронков Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1874

Сын: Воронков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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