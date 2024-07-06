Воронкова Фекла Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1852
Дочь: Паршикова (Паршикова) Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Паршиков Тимофей Васильевич
Бракосочетание
11.04.1865
Рождение ребёнка
10.08.1866
Сын: Воронков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1867
Дочь: Воронкова (Воронкова) Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1870
Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1874
Сын: Воронков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Воронков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно