Журавлева (Чиркова) Анна 02.09.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Журавлева (Чиркова) Анна

Автор
АЖ
Журавлева А.

женский, родилась 02.09.1973, Балашиха Московской

Отец
Чирков Николай Петрович15.04.1952 г.р.
Мать
Чиркова Наталья Ивановна26.06.1954 г.р.
Супруги
Белов Евгений Васильевич22.03.1970 г.р.
Клочков Александр Алексеевич23.04.1972 г.р.
Показать еще 1
Дети
Клочков Максим Александрович14.02.1994 г.р.
Журавлев Артем Андреевич22.06.2001 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1973

Отец: Чирков Николай Петрович

Мать: Чиркова Наталья Ивановна

Балашиха Московской

Бракосочетание
29.01.1992

Муж: Белов Евгений Васильевич

Балашиха Московской

Бракосочетание
?.01.1994

Муж: Клочков Александр Алексеевич

Бракосочетание
1994

Муж: не указан

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
14.02.1994

Сын: Клочков Максим Александрович

Отец ребёнка: Клочков Александр Алексеевич

Балашиха Московской

Бракосочетание
16.02.2001

Муж: Журавлев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
22.06.2001

Сын: Журавлев Артем Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
21.11.2004

Дочь: Журавлева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
12.04.2006

Сын: Журавлев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
04.01.2008

Сын: Журавлев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
16.04.2009

Дочь: Журавлева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
13.07.2011

Сын: Журавлев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Рождение ребёнка
25.04.2013

Дочь: Журавлева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич

Балашиха Московской

Мы используем куки для улучшения работы сайта.