Журавлева (Чиркова) Анна
женский, родилась 02.09.1973, Балашиха Московской
ОтецЧирков Николай Петрович15.04.1952 г.р.
МатьЧиркова Наталья Ивановна26.06.1954 г.р.
Супруги
Белов Евгений Васильевич22.03.1970 г.р.
Клочков Александр Алексеевич23.04.1972 г.р.Показать еще 1
Дети
Клочков Максим Александрович14.02.1994 г.р.
Журавлев Артем Андреевич22.06.2001 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1973
Отец: Чирков Николай Петрович
Мать: Чиркова Наталья Ивановна
Балашиха Московской
Бракосочетание
29.01.1992
Балашиха Московской
Бракосочетание
?.01.1994
Бракосочетание
1994
Муж: не указан
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
14.02.1994
Сын: Клочков Максим Александрович
Отец ребёнка: Клочков Александр Алексеевич
Балашиха Московской
Бракосочетание
16.02.2001
Рождение ребёнка
22.06.2001
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
21.11.2004
Дочь: Журавлева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
12.04.2006
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
04.01.2008
Сын: Журавлев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
16.04.2009
Дочь: Журавлева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
13.07.2011
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской
Рождение ребёнка
25.04.2013
Дочь: Журавлева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Анатольевич
Балашиха Московской