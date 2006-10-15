Погунивский Сазон Вакулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погунивский Сазон Вакулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Кисляк Евгения Сазоновна

Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханна

Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марта

Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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