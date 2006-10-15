Погунивский Сазон Вакулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Кисляк Евгения Сазоновна
Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханна
Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Мать ребёнка: Погунивская Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно