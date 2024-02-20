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(Головань) Вера Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.09.1877

Дата смерти

27.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1877

Отец: Головань Петр Макарович

Мать: Голованева Лукия Родионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.12.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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