Голованева (Евкова) Лукия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованева (Евкова) Лукия Родионовна

Голованева (Евкова) Лукия Родионовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Головань Петр Макарович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1877

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close