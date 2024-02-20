Голованева (Евкова) Лукия Родионовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1876
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1877
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука