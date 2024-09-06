Чучкова (Кокошина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1933
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933
Отец: Кокошин Александр
Мать: Кокошина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучков Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Чучков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1956
Дочь: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна
Отец ребёнка: Чучков Валентин Иванович