Чучкова (Кокошина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучкова (Кокошина) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933

Отец: Кокошин Александр

Мать: Кокошина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чучков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучков Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Чучков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1956

Дочь: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна

Отец ребёнка: Чучков Валентин Иванович

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