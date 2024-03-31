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Смоляков Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1922

Дата смерти

25.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1922

Отец: Смоляков Павел

Мать: Смолякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1951

Дочь: Петрова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Смолякова Лидия Францевна

Рождение ребёнка
14.04.1958

Сын: Смоляков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Смолякова Лидия Францевна

Смерть
25.10.1990
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