Смоляков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1922
Дата смерти25.10.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1922
Отец: Смоляков Павел
Мать: Смолякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1951
Дочь: Петрова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Смолякова Лидия Францевна
Рождение ребёнка
14.04.1958
Сын: Смоляков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Смолякова Лидия Францевна
Смерть
25.10.1990