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Горский Иван Младший Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 05.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Горский Иван Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская Елена Григорьевна

Бракосочетание
19.02.1832

Жена: Горская Салмонида Спиридоновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1832

Сын: Горский Иван Иванович

Мать ребёнка: Горская Салмонида Спиридоновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.06.1837

Жена: Горская Прасковья Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Горский Данила Иванович

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Горская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Горский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1849

Дочь: (Горская) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1851

Дочь: (Горская) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Горский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1855

Дочь: (Горская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Дочь: (Горская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.04.1858

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