Горский Иван Младший Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 05.04.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Горский Иван Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.02.1832
Рождение ребёнка
21.10.1832
Мать ребёнка: Горская Салмонида Спиридоновна
Бракосочетание
03.06.1837
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Горская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1849
Дочь: (Горская) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1851
Дочь: (Горская) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1853
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1855
Дочь: (Горская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1858
Дочь: (Горская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горская Прасковья Васильевна
Смерть
После 05.04.1858