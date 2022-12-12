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(Устьянцев) Анна Михайловна

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Устьянцев Павел Демидович

Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Демидовна

Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Демидовна

Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Устьянцев Иван Демидович

Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
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