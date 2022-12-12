(Устьянцев) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Устьянцев Павел Демидович
Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Демидовна
Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Демидовна
Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Устьянцев Демид Андреевич