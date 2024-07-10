Агеева (Карякина) Матрёна Никитична
Место рождения
Дата рождения28.10.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агеева) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулимова (Агеева) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Агеева) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Агеев Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно