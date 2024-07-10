Агеева (Карякина) Матрёна Никитична 28.10.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агеева (Карякина) Матрёна Никитична

Место рождения

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.10.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1900 ст.

Отец: Карякин Никита Семёнович

Мать: Карякина (Волкова) Лукерья (Гликерия) Григорьевна

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агеева) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулимова (Агеева) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Агеева) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Агеев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Агеев Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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