Хз Казуха Инадзумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1920
Отец: Хз Арли
Мать: Хз Нилоу Сумеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доктор Дотторе
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доктор Бенни Мондштатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доктор Итто Лиюэвич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно