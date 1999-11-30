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Хз Казуха Инадзумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1920

Отец: Хз Арли

Мать: Хз Нилоу Сумеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доктор Дотторе

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доктор Бенни Мондштатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доктор Итто Лиюэвич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альберихз Кейа Мондштатович

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