Фатьянова (Наумова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Наумова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

22.12.1793 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Наумов Иван Никитич

Мать: не указана

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фатьянова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Фатьянов Ануфрей Федорович

Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Фатьянов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Федор Козмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
22.12.1793 ст.
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