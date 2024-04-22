Фатьянова (Наумова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти22.12.1793 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Наумов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фатьянова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Фатьянов Ануфрей Федорович
Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фатьянов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Фатьянов Федор Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1793 ст.