Молина Параскева Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиМежду 1817 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молин Федот Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Молина) Марья Федотова
Отец ребёнка: Молин Федот Федоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Молина) Агриппина Федотова
Отец ребёнка: Молин Федот Федоров
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Рузанова (Молина) Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Молин Федот Федоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Саландина (Молина) Феврония Федотова
Отец ребёнка: Молин Федот Федоров
Рождение ребёнка
16.07.1814
Дочь: Салтанова (Молина) Марфа Федотова
Отец ребёнка: Молин Федот Федоров
Смерть
Между 1817 и 1821