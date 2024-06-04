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Молина Параскева Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Между 1817 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молин Федот Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Молина) Марья Федотова

Отец ребёнка: Молин Федот Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Молина) Агриппина Федотова

Отец ребёнка: Молин Федот Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Рузанова (Молина) Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Молин Федот Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Саландина (Молина) Феврония Федотова

Отец ребёнка: Молин Федот Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1814

Дочь: Салтанова (Молина) Марфа Федотова

Отец ребёнка: Молин Федот Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1817 и 1821
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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