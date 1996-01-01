Фатхуллин Тахир Гаптелхаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Фатхуллин Гаптелхай Габтелвакильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1996