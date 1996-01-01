Фатхуллин Тахир Гаптелхаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатхуллин Тахир Гаптелхаевич

Фатхуллин Тахир Гаптелхаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Фатхуллин Гаптелхай Габтелвакильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close