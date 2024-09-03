Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1869
Отец: Лазарев Степан Яковлевич
Мать: Анна Григорьевна
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Параскева Степан Яковлев нет Анна Григорьева
Бракосочетание
1888
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Матвей Иванов 17 Иван Павлов 1871 Гремячка Параскева Степанова 19 Степан Яковлев 1869 Гремячка
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Калинина (Ульянова) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Татьяна Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Ульянова) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович
1896 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Анастасия Матвей Иванов нет Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Ульянова) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович
1898 О родившихся Гремячка 4 176 914 Марфа Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова Ульяновы
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Ульянова) Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Матрона Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова Ульяновы
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Ульянова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович
1907 О родившихся Гремячка 4 176 1271 Евдокия Матвей Иванов Ульянов Параскева Яковлева Ульяновы
Смерть
Неизвестно