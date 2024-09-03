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Прасковья Степановна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лазарев Степан Яковлевич

Мать: Анна Григорьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1869 О родившихся Гремячка 4 153 166 Параскева Степан Яковлев нет Анна Григорьева
Бракосочетание
1888

Муж: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Матвей Иванов 17 Иван Павлов 1871 Гремячка Параскева Степанова 19 Степан Яковлев 1869 Гремячка
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Калинина (Ульянова) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Татьяна Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Ульянова) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1896 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Анастасия Матвей Иванов нет Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Ульянова) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1898 О родившихся Гремячка 4 176 914 Марфа Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова Ульяновы
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Ульянова) Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Матрона Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова Ульяновы
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Ульянова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Ульянов Матвей Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О родившихся Гремячка 4 176 1271 Евдокия Матвей Иванов Ульянов Параскева Яковлева Ульяновы
Смерть
Неизвестно

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