Калинина (Ульянова) Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1893
Отец: Ульянов Матвей Иванович
Мать: Прасковья Степановна
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Татьяна Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова
Бракосочетание
1912
1912 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1591 Симеон Иванов Калинин 19 Иван Зиновьев 1893 Гремячка Татьяна Матвеева 19 Матвей Иванов Ульянов 1893 Гремячка
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Калинина) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Калинин Семен Иванович
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Евдокия Симеон Иванов Калинин Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно