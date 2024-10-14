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Калинина (Ульянова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ульянов Матвей Иванович

Мать: Прасковья Степановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Татьяна Матвей Иванов Ульянов Параскева Степанова
Бракосочетание
1912

Муж: Калинин Семен Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1591 Симеон Иванов Калинин 19 Иван Зиновьев 1893 Гремячка Татьяна Матвеева 19 Матвей Иванов Ульянов 1893 Гремячка
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Калинина) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Калинин Семен Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Евдокия Симеон Иванов Калинин Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно

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