Бобикова (Суровикова) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобикова (Суровикова) Надежда Георгиевна

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Место рождения

Самылово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

06.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Суровиков Георгий Федорович

Мать: Суровикова Анна Егоровна

Самылово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.08.1952

Муж: Бобиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1959

Дочь: Шахбазова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Бобиков Алексей Иванович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.01.2017
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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