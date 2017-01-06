Бобикова (Суровикова) Надежда Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти06.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Бракосочетание
09.08.1952
Рождение ребёнка
23.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1959
Дочь: Шахбазова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Бобиков Алексей Иванович
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.01.2017
Рязань, город Рязань, Рязанская область