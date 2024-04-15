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Будакова Прасковья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

26.07.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Ефим Борисович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.07.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NH-G?i=484&cc=3511744
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