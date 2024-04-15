Чернышев Сергей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.12.1886 ст.
Савва Ефимович Ковалев
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.03.1888 ст.
Кондратий Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
20.08.1889 ст.
Сын: Чернышев Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна
Восприемник
15.01.1890 ст.
Павел Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна
Восприемник
11.08.1892 ст.
Ольга Ивановна Симоненко
Рождение ребёнка
18.01.1894 ст.
Сын: Чернышев Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна
Восприемник
25.01.1895 ст.
Максим Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
16.08.1896 ст.
Дочь: Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CZ-B?i=213&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.02.1897 ст.
Федор Иванович Симоненко
Восприемник
18.06.1899 ст.
Леонтий Ефимович Ковалев
Восприемник
29.10.1901 ст.
Неонила Ефимовна Ковалева
Восприемник
16.03.1906 ст.
Алексей Никифорович Простатин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно