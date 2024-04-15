Чернышев Сергей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Сергей Емельянович

Чернышев Сергей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.12.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Ефимович Ковалев
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Жена: Чернышева Феодосия Дамиановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Кондратий Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
20.08.1889 ст.

Сын: Чернышев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.

Сын: Чернышев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.08.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Ивановна Симоненко
Рождение ребёнка
18.01.1894 ст.

Сын: Чернышев Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Иванович Симоненко
Рождение ребёнка
16.08.1896 ст.

Дочь: Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Дамиановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CZ-B?i=213&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Иванович Симоненко
Восприемник
18.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Ефимович Ковалев
Восприемник
29.10.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Ефимовна Ковалева
Восприемник
16.03.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Никифорович Простатин
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close