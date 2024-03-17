Ульяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Минаевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Стефанида Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Минаевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Минаевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Минаевич
Смерть
1774