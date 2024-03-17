Ульяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Минаевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Стефанида Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Минаевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Минаевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Минаевич

Смерть
1774

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