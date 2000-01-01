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Волоцко Мартин Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Волоцко Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1800

Дочь: Евгения Мартинова

Мать ребёнка: Волоцко Параскева Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцко Параскева Трофимова

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1802
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