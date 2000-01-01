Волоцко Мартин Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Волоцко Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1800
Дочь: Евгения Мартинова
Мать ребёнка: Волоцко Параскева Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1802