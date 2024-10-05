Баранов Даниил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Баранов Матвей Ильич
Мать: Марфа Николаевна
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Даниил Матвей Ильин нет Марфа Николаева
Бракосочетание
1909
1909 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1362 Даниил Матвеев Баранов 23 Матвей Ильин 1886 Гремячка Мелания Алексеева 17 Алексей Лаврентиев Михеев 1892 Гремячка
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Баранова (Михеева) Меланья Алексеевна
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Андрей Даниил Матвеев Баранов Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Баранова) Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Баранова (Михеева) Меланья Алексеевна
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Любовь Даниил Матвеев Баранов Мелания Александрова
Смерть
Неизвестно