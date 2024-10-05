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Баранов Даниил Матвеевич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Баранов Матвей Ильич

Мать: Марфа Николаевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Даниил Матвей Ильин нет Марфа Николаева
Бракосочетание
1909

Жена: Баранова (Михеева) Меланья Алексеевна

1909 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1362 Даниил Матвеев Баранов 23 Матвей Ильин 1886 Гремячка Мелания Алексеева 17 Алексей Лаврентиев Михеев 1892 Гремячка
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баранов Андрей Данилович

Мать ребёнка: Баранова (Михеева) Меланья Алексеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Андрей Даниил Матвеев Баранов Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Баранова) Любовь Даниловна

Мать ребёнка: Баранова (Михеева) Меланья Алексеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Любовь Даниил Матвеев Баранов Мелания Александрова
Смерть
Неизвестно

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