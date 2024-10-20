Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1885
Муж: Баранов Матвей Ильич
1885 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 376 Матвей Ильин 22 Илья Иванов 1861 Гремячка Марфа Николаева 19 Николай Степанов 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Даниил Матвей Ильин нет Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич
1891 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 607 Никита Матвей Ильин и Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Баранов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич
1895 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Алексей Матвей Ильин и Марфа Николаева (в скобках Агрипина Федорова)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Баранова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич
1899 О родившихся Гремячка 4 176 926 Евдокия Матвей Ильин Баранов Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич
1901 О родившихся Гремячка 4 176 1031 Козьма Матвей Ильин Баранов и Марфа Ефимова
Смерть
Неизвестно