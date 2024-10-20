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Марфа Николаевна

Место рождения

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1885

Муж: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1885 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 376 Матвей Ильин 22 Илья Иванов 1861 Гремячка Марфа Николаева 19 Николай Степанов 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1886

Сын: Баранов Даниил Матвеевич

Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Даниил Матвей Ильин нет Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1891

Сын: Баранов Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1891 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 607 Никита Матвей Ильин и Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1895

Сын: Баранов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Алексей Матвей Ильин и Марфа Николаева (в скобках Агрипина Федорова)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Баранова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1899 О родившихся Гремячка 4 176 926 Евдокия Матвей Ильин Баранов Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1901

Сын: Баранов Козьма Матвеевич

Отец ребёнка: Баранов Матвей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1901 О родившихся Гремячка 4 176 1031 Козьма Матвей Ильин Баранов и Марфа Ефимова
Смерть
Неизвестно

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