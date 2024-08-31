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Марк Потапов

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1771

Дата смерти

08.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Потап

Мать: жена Потапа

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Марков

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Маркова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Григорий Марков

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
08.01.1841
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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