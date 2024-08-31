Марк Потапов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти08.01.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Потап
Мать: жена Потапа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Марков
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Маркова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Григорий Марков
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Смерть
08.01.1841