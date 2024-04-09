Потылицын Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потылицын Петр Степанов
Мать: Ирина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Потылицын Иван
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Потылицын Петр
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Смерть
До 1779