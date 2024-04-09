Потылицын Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потылицын Петр Степанов

Мать: Ирина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ефимова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Потылицын Иван

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Петр

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Смерть
До 1779

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