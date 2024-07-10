Курмантаева Алмагуль Максотовна 16.08.1184 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курмантаева Алмагуль Максотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1184

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1184

Отец: Курмантаев Максот Манатбаевич

Мать: Курмантаева (Керимбаева) Аманбике Матигулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уакпаев Тулеш Тулегенович

Рождение ребёнка
20.03.2006

Дочь: Курмантаева Даяна Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.2009

Дочь: Курмантаева Камила Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.2015

Сын: Курмантаев Самир Русланович

Отец ребёнка: не указан

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