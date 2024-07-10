Курмантаева Алмагуль Максотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1184
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1184
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.2006
Дочь: Курмантаева Даяна Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.2009
Дочь: Курмантаева Камила Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.2015
Сын: Курмантаев Самир Русланович
Отец ребёнка: не указан