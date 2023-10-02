Горбунова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Горбунов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно