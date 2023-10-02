Горбунова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Горбунов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Горбунов Георгий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Георгий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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