Беляцкий Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляцкий Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Беляцкий Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна Ефимовна

Отец ребёнка: Беляцкий Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляцкий Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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