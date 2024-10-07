Киселев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.03.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Киселев Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Киселев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.03.1866
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область