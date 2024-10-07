Киселев Алексей Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.03.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Киселев Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Киселев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.03.1866
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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