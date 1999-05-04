Ruuben Tannar Ruuben — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ruuben Tannar Ruuben

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ruuben Ilmar

Мать: Ruuben Toimi

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