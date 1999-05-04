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Ruuben Tannar Ruuben
Ruuben Tannar Ruuben
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ruuben Ilmar
1936 г.р.
Мать
Ruuben (Raid) Toimi
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ruuben Ilmar
Мать:
Ruuben Toimi
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