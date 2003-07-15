Чучкалов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучкалов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1936 ст.

Дата смерти

15.07.2003 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2003 ст.
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