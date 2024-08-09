Строев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строева (Лаврентьева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Андрей

Мать ребёнка: Строева (Лаврентьева) Людмила

Рождение ребёнка
12.01.1979

Сын: Строев Алексей

Мать ребёнка: Строева (Лаврентьева) Людмила

Смерть
Неизвестно

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