Строев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев Андрей
Мать ребёнка: Строева (Лаврентьева) Людмила
Рождение ребёнка
12.01.1979
Сын: Строев Алексей
Мать ребёнка: Строева (Лаврентьева) Людмила
Смерть
Неизвестно