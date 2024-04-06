Пономарева (Пескина) Пелагия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Пономарев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Пономарев Антон Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пономарев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Малашева (Пономарева) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пономарев Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Пономарев Родион Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пономарев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пургина (Пономарева) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович
Смерть
1768