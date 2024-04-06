Пономарева (Пескина) Пелагия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Пескина) Пелагия Евдокимовна

Место рождения

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Пескин Евдоким Фокич

Мать: Пескина (Кычина) Екатерина Филипповна

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Федотович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Пономарев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Пономарев Антон Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Пономарев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Малашева (Пономарева) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пономарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пономарев Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пономарев Родион Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Пономарев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пургина (Пономарева) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Федотович

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1768

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