Бубенцов (Богатырёв) Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богатырёв Иван
Мать: Голубева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубенцова Ольга Владмировна
Мать ребёнка: Бубенцова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубенцов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Бубенцова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно