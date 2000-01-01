Бубенцов (Богатырёв) Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубенцов (Богатырёв) Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатырёв Иван

Мать: Голубева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубенцова Ольга Владмировна

Мать ребёнка: Бубенцова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубенцов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Бубенцова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубенцова Татьяна Викторовна

Смерть
Неизвестно
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