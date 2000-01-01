Вещевайлова - Ткачева Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вещевайлов Владимир Павлович
Мать: Вещевайлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Никита Владимирович
Отец ребёнка: Ткачев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ткачев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Владимир