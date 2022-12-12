Варлакова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Дочь: Варлакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Варлаков Иван Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Сын: Варлаков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Варлаков Иван Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.
Сын: Варлаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Варлаков Иван Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно