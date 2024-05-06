Артешина (Ковалева) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артешин Александр Федорович
Отец ребёнка: Артешин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атешин Константин Федорович
Отец ребёнка: Артешин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артешин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артешин Федор
Рождение ребёнка
10.09.1937
Отец ребёнка: Артешин Федор
Смерть
Неизвестно