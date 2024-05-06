Артешина (Ковалева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артешина (Ковалева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артешин Александр Федорович

Отец ребёнка: Артешин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атешин Константин Федорович

Отец ребёнка: Артешин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артешин Петр Федорович

Отец ребёнка: Артешин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артешин Иван Федорович

Отец ребёнка: Артешин Федор

Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Артешин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Артешин Федор

Смерть
Неизвестно

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